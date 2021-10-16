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Selin Şekerci ve İbrahim Selim'den evlilik açıklaması
Selin Şekerci (32), kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi İbrahim Selim (42) ile birlikte Cihangir'de objektiflere takıldı. Gazetecilerle konuşan ikili, evlilik sorusuna kahkaha atarak cevap verdi.
Yaşadıkları sürpriz aşk ile çok konuşulan Selin Şekerci ve İbrahim Selim çifti, Cihangir sokaklarında yürürken görüntülendi. İkili, muhabirlerle konuşarak kendilerine sorulan soruları cevapladı. Bir arkadaşlarının mekanından çıktıklarını söyleyen çift, beraber çıktıkları tatilin güzel geçtiğini, zaten magazincilerin kendilerini görüntülediğini anlattı.