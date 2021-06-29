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Selin Şekerci İbrahim Selim ile aşk yaşıyor

Selin Şekerci İbrahim Selim ile aşk yaşıyor Sanat dünyasından yeni bir aşk haberi geldi. Oyuncu Selin Şekerci’nin, sunucu ve oyuncu İbrahim Selim ile birlikte olduğu ortaya çıktı.
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