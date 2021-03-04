Selin'in başı seri katille dertte!

Ekibimiz, öldürülen sarışın ve beyaz tenli kadın dosyasıyla şaşırtıcı bir olayla karşı karşıya kalıyor. Tüm öldürülen kadınların Selin ile olan benzerliği Ali'nin dikkatini çekiyor. Cezaevindeyken eski polis olan ve Selin'e saplantılı bir aşk besleyen Halis ile yaptığı kavgalar sırasında fark ettiği bu yönü yüzünden nokta atış bir tahminde bulunur. Selin'in de hayatının tehlikede olduğunu bilen ekibimiz hemen Halis'in peşine düşer. Yakalanması zor olan Halis'in yanında ona yardımcı olan birisi daha vardır.

Bu sırada ekip, Özel Harekat Polislerinin desteğiyle Medar'ın hücre evlerine baskınlar düzenler. Yavaş yavaş Medar'a ulaşmaya başlayan ekibimiz Cemal'den sonra yeni bir acıyla karşı karşıya kalırlar. Medar'ın yerini tespit eden ekip dört bir koldan onu sıkıştırmıştır. Medar, ekibe ateş açmaya başlar. Çıkan çatışma sırasında Mesut vurulur.