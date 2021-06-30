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Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti

Selin Ciğerci siyah bikinisiyle nefes kesti Kendi kozmetik markasını kuran ve iş hayatında başarılarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci, yoğun iş temposunun ardından soluğu Bodrum tatilinde aldı.
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