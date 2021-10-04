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Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Melisa Emirbayer ile ilgili yeni gelişme

Gökhan Çıra'nın eski eşi Selin Ciğerci'yi, Melisa Emirbayer ile aldattı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Gökhan Çıra ile anılan Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, Sami Hamidi ile dünyaevine girdi.

Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra ile aşk yaşadığı iddia edilmişti! Melisa Emirbayer ile ilgili yeni gelişme Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra bir süre önce Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti.
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