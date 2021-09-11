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Selin Ciğerci'nin boşanma haberlerine Kerimcan Durmaz'dan şok eden yorum!

11 Eylül 2021 Cumartesi - 9:18 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 9:22

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın boşanma haberlerine ilişkin Kerimcan Durmaz'dan dikkat çeken bir yorum geldi. Durmaz, "Boşanacaklarını bu kadar dert etmeyin. Yeni koleksiyon geliyordur" dedi.


2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci, ile Gökhan Çıra Beykoz Adliyesi'nde boşandı. Boşanma haberlerinin ortaya çıkmasının ardından, bir zamanlar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen eski dostu Kerimcan Durmaz'dan şoke eden bir açıklama geldi.
 
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Kerimcan Durmaz, "Selin'in mutlaka bir planı vardır" diyerek Ciğerci'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Durmaz," Ben ilgilenmiyorum farkında mısınız? Kendi hayatım dışında kimsenin hayatıyla ilgilenmiyorum. Umurumda değil.
 
Ayrıca bu kadar dert etmeyin. Mutlaka planlı bir şeydir, mutlaka bir planı vardır. Ya da yeni koleksiyon geliyordur." dedi.

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