Selin Ciğerci: Ne kadar basit insanlarsınız

"BASİT İNSANLARSINIZ"

Eşi Selin Ciğerci ile bir pozunu yayınlayan Çıra, "En güzel pazarım. Selin Ciğerci sensin ömrüm" notunu yazdı. Paylaşıma sevenlerinden beğeni ve yorum yağarken bir eleştiri Çıra'yı sinirlendirdi.

Çifti birbirine yakıştırmayan bir kadın sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar basit insanlarsınız" diye yorum yapınca Gökhan Çıra küplere binerek "Lan. s..tir g.." diyerek küfretti.