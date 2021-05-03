03 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.410 0.85 EURO 10,0190 0.49
USD 8,3070 0.38 ALTIN 477,050 1.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Selin Ciğerci: Ne kadar basit insanlarsınız

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 15:47 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 15:47

Tam kapanma sürecini yazlıklarında geçiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra aşka geldi. Ünlü çift aşk dolu pozlarını da Instagram hesaplarından paylaştı. İkilinin paylaşımına yapılan kötü yorum Çıra'yı kızdırdı.


Uzun yıllardır birlikte olan ve 2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, tam kapanma sürecini tatil yaparak geçiriyor. Çift, tatillerindeki eğlenceli anları da sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.
 
 
"BASİT İNSANLARSINIZ"
 
Eşi Selin Ciğerci ile bir pozunu yayınlayan Çıra, "En güzel pazarım. Selin Ciğerci sensin ömrüm" notunu yazdı. Paylaşıma sevenlerinden beğeni ve yorum yağarken bir eleştiri Çıra'yı sinirlendirdi.
 
Çifti birbirine yakıştırmayan bir kadın sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar basit insanlarsınız" diye yorum yapınca Gökhan Çıra küplere binerek "Lan. s..tir g.." diyerek küfretti.
 
 

ETİKETLER

selin ciğerci gökhan çıra sosyal medya yorum selin ciğerci yorum kızdı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.