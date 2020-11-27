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Selin Ciğerci, Melisa Emirbayer, Gökhan Çıra ve Seren Serengil kavgası! Tedbir kararı aldırdı
Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, 'Söylemezsem Olmaz' adlı programda Selin Ciğerci'nin eşi Futbolcu Gökhan Çıra ile yasak ilişkisi olduğu yönünde iftira niteliğinde yayınlar yaptığı iddiasıyla program sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında 1 ay tedbir kararı aldırdı
Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Seren Serengil, Melisa Emirbayer’in Selin Ciğerci’nin eşi Gökhan Çıra ile yasak ilişkisi olduğunu iddia etti.