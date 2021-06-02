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Selin Ciğerci mahkemeye başvurdu! Deniz Akkaya'ya hapis...
Fenomen Selin Ciğerci, bir programda kendisini ve eşi Gökhan Çıra’yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya’ya 3 ay tedbir kararı aldırmıştı. Mahkeme, kararı ihlal eden Akkaya’nın 3 gün süreyle zorlama hapsini istedi.
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak kendisi ve eşi Gökhan Çıra'yı hedef alan açıklamalar yaptığı iddiasıyla Deniz Akkaya hakkında üç ay tedbir kararı aldırdı.