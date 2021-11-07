Selin Ciğerci imajını değiştirdi! Sebebi...

Sarı saçlarını koyu renge boyatan Ciğerci yeni halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine 'nasıl olmuşum' diye sordu. Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen paylaştığı videoda ''Saç rengimi beğendiniz mi? Annem çok istedi. 'Sana çok yakışacak, söz veriyorum' dedi. Galiba haklı ama gözüm alışmadı hâlâ'' dedi.

Ciğerci'nin takipçilerinin çoğu sarı rengin daha çok yakıştığını söylese de Ciğerci "Böyle de güzel" yorumlarında bulundu. Selin Ciğerci'nin zayıflığı da gözlerden kaçmazken suratındaki photoshop da sosyal medyada konuşuldu.