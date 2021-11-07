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Selin Ciğerci imajını değiştirdi! Sebebi...

07 Kasım 2021 Pazar - 16:53 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 16:53

Selin Ciğerci futbolcu Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.Ciğerci, annesinin isteği üzerine sarı saçlarından vazgeçti.


Geçtiğimiz günlerde bıçak altına yatarak silikonlarını büyüttüğünü itiraf eden sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci imaj değişikliğine gitti.
 
Göğüs estetiğinden sonra saç rengini de değiştiren Ciğerci'nin değişiminin sebebi ise annesiymiş. Ciğerci annesinin istediğini kıramayıp saç rengini değiştirmiş.
 
 
Sarı saçlarını koyu renge boyatan Ciğerci yeni halini Instagram hesabından paylaşarak takipçilerine 'nasıl olmuşum' diye sordu. Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunan ünlü fenomen paylaştığı videoda ''Saç rengimi beğendiniz mi? Annem çok istedi. 'Sana çok yakışacak, söz veriyorum' dedi. Galiba haklı ama gözüm alışmadı hâlâ'' dedi.
 
 
Ciğerci'nin takipçilerinin çoğu sarı rengin daha çok yakıştığını söylese de Ciğerci "Böyle de güzel" yorumlarında bulundu.
 
Selin Ciğerci'nin zayıflığı da gözlerden kaçmazken suratındaki photoshop da sosyal medyada konuşuldu.

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