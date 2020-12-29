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Selin Ciğerci ilk kez konuştu: Beyonce mi geliyor düğüne?

Selin Ciğerci ilk kez konuştu: Beyonce mi geliyor düğüne? Bir dönem aralarından su sızmayan Demet Akalın ve Selin Ciğerci küsmüştü.
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