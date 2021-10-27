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Selin Ciğerci ile ilgili bomba aşk iddiası! Gökhan Çıra'dan boşandı, Metecan James Birsen'le aşk mı yaşıyor?
2019 yılında nikah masasına oturan sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci (37), geçtiğimiz ay boşanmıştı.Ciğerci'nin kısa süre içerisinde yeniden aşık olduğu iddia edildi. Ciğerci, aşk iddiasını doğruladı. Ses sanatçısı Onur Akay, ünlü basketbolcunun ismini açıkladı.