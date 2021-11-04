Selin Ciğerci'den şaşırtan silikon itirafı!

"SİLİKONLARIMI DA BÜYÜTTÜM"

37 yaşındaki sosyal medya fenomeni, 'Silikonlarımı büyüttüm. Küçüktü, sivilceden halliceydi. Ben çok zayıfladım, beni gördüğünüzde tanıyamayacaksınız' dedi.

'BARIŞMA' CEVABI!

Öte yandan eski eşler Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş 'ta bir otelde gerçekleşen İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğününe ayrı ayrı katılmıştı.

Çıra, basın mensuplarına, “Zeytin dalı uzattım. İlk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık ama barışabiliriz" demişti. Selin Ciğerci ise “Asla demem ama olmaz. İş için görüşüyoruz" şeklinde konuşmuştu.