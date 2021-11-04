Selin Ciğerci'den şaşırtan silikon itirafı!

Selin Ciğerci hem aşk hayatı hem de estetikleriyle magazin gündeminden düşmüyor. Gökhan Çıra ile evliliğini noktaladıktan sonra adı genç basketbolcu Metecan Birsen ile anılan Ciğerci, 'saçma sapan konuşmayalım' ifadelerini kullanmıştı.
"SİLİKONLARIMI DA BÜYÜTTÜM"
Bağırsaklarından ameliyat olan Selin Ciğerci, estetik iddialarına da Tv8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının canlı yayınında yanıt verdi. Bağırsak ameliyatının doğru olduğu ifade eden Ciğerci, estetiği daha önce olduğunu ve silikonlarını büyüttüğünü ifade etti.
37 yaşındaki sosyal medya fenomeni, 'Silikonlarımı büyüttüm. Küçüktü, sivilceden halliceydi. Ben çok zayıfladım, beni gördüğünüzde tanıyamayacaksınız' dedi.
'BARIŞMA' CEVABI!
Öte yandan eski eşler Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir otelde gerçekleşen İdo Tatlıses-Yasemin Şefkatli düğününe ayrı ayrı katılmıştı.
Çıra, basın mensuplarına, “Zeytin dalı uzattım. İlk defa bu kadar uzun süreli ayrı kaldık ama barışabiliriz" demişti. Selin Ciğerci ise “Asla demem ama olmaz. İş için görüşüyoruz" şeklinde konuşmuştu.