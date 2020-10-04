Selin Ciğerci'den Kırmızı Oda paylaşımı: Kocam izin vermiyor

Reytinglerde ilk sıraya yerleşen “Kırmızı Oda” ünlü isimlerin de gündemine oturdu. Kendi açtığı kozmetik firmasıyla yoğun bir çalışma temposunda olan Selin Ciğerci Kırmızı Oda paylaşımıyla güldürdü.
Ailesi ve eşi dışında kimseyle pek görüntülenmeyen Ciğerci'ye sık sık eski dostları soruluyor. Ciğerci bu durumla ilgili esprili bir paylaşım yaptı. Ciğerci paylaşımında Kırmızı Oda'da oyunculuğuyla dikkat çeken Binnur Kaya'yı paylaştı. Binnur Kaya'nın karşısında hasta olarak kendini photoshoplayan Ciğerci fotoğrafa ise "Selin neden kimseyle görüşmüyorsun? -Kocam izin vermiyor" yorumunu ekledi.