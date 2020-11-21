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Selin Ciğerci'den ilk açıklama! Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladı mı? Gökhan Çıra...

Gökhan Çıra'nın, eşi Selin Ciğerci'yi Melisa Emirbayer'le aldattığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Selin Ciğerci'nin ise Emirbayer'in evine gidip şiddet uygulayıp tehdit ettiği iddia edildi. Ciğerci, Instagram hesabından video yayınladı ve açıklamada bulundu; "Akan gözyaşımın hesabını soracağım ama kaba kuvvetle değil" dedi. İşte Selin Ciğerci'nin açıklamaları...

Selin Ciğerci'den ilk açıklama! Melisa Emirbayer'e şiddet uyguladı mı? Gökhan Çıra... Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü.
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