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Selin Ciğerci'den boşanan Gökhan Çıra'dan yeni hamle! 10 milyon TL...
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile evliliğini sonlandıran Gökhan Çıra, ortaklıklarının bitmediğini açıklamıştı. Ayrılığın ardından hayatında yeni bir sayfa açan Gökhan Çıra yapacağı milyonluk yatırım ile gündeme bomba gibi düştü.
Selin Ciğerci ile evliliğini iki hafta önce sonlandıran Gökhan Çıra, ayrılığın ardından milyonlar harcayarak bir restaurant açma kararı aldı.