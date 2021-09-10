Selin Ciğerci boşandı mı? Selin Ciğerci Gökhan Çıra ayrıldı mı, neden?

Selin Ciğerci Gökhan Çıra ayrıldı mı, neden ayrıldı? 2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, anlaşmalı olarak bugün boşandı. Beykoz Adliyesi’ne beraber gelen çift, çıkışta ayrı araçlarla oradan ayrıldı.

Selin Ciğerci boşandı mı? Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ve eski futbolcu Gökhan Çıra, iki yıllık evlilikleri sona erdi. İkili, Beykoz Adliyesi’nde görülen davada anlaşmalı olarak bugün boşandı. Adliyeye beraber gelen çift, çıkışta ayrı araçlarla oradan ayrıldı. Ciğerci ve Çıra'nın, Bodrum’daki iki evini bölüştüğü ve kozmetik şirketindeki ortaklıklarını devam ettirdikleri öğrenildi.

Boşanma davası ardından Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra ortak bir paylaşımda bulundu. Mahkemeden birlikte çıkan ikili,

“Biz birbirimizi çok sevdik, çok da çabaladık ama ne yazık ki bu ilişkiyi devam ettirmeyi başaramadık. Zaman ne gösteririz bilemeyiz ancak kısaca şunu söyleyebiliriz ki aynen başladığımız gibi birbirimize sevgimizi ve saygımızı koruyarak ayrıldık. Özelimize, hayatımıza, değerlerimize saygı gösteren herkese teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ GÖKHAN ÇIRA NEDEN AYRILDI?

Ünlü çiftin, çeşitli konularda yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı aldığı iddia edildi.

DENİZ AKKAYA'NIN İDDİALARI

Çiftin ayrılık kararının perde arkası merak edilirken; Selin Ciğerci ile davalık olan Akkaya, son olarak Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ani boşanma kararı ile ilgili bugünkü yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Akkaya, Ciğerci ve Çıra çiftinin 'ihanet' yüzünden boşandığını belirterek bu evlilik hakkında, 'Ticari anlaşma' ifadelerini kullandı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın geçtiğimiz yıl zaten boşandığını iddia eden Deniz Akkaya, “Ortada henüz açılmış bir boşanma davası yok, bunu herkes avukatıyla beraber öğrenebilir. Ayrıca Bu cuma Beykoz Adliyesi'nde de böyle bir dava yok, görünmüyor. Her şey Londra'dan oturma izni alabilmek için evlendiğini ve asıl aldatanın o olduğu açığını kapatabilmek için.. Her yere bu açılmamış bu boşama davasını servis ettiler. Gökhan Çıra cuma günü bu ticari anlaşmadan istifasını verecek çünkü bu bir ticari anlaşmaydı ve bu kurgunun içinde aldatan kişi olmayı da kabul ederek kurgunun devamında ayrılıyor olabilir.” İfadelerini kullandı.

İHANET İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda evlat edineceklerini açıklayan ikili hakkında aldatma dedikoduları çıkmıştı. Gökhan Çıra'nın eski Survivor yarışmacısı Melisa Emirbayer ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Hatta ilişkiyi öğrenen Ciğerci'nin Emirbayer'in yüzüne kezzap atmakla tehdit ettiği ve şiddet uyguladığı da ileri sürülmüştü. Ancak Melisa Emirbayer ile birlikte video çekip yayınlayan Selin Ciğerci, tüm iddiaları yalanlamıştı.

ARABALAR ORTAK

Şirket üzerine kayıtlı milyonluk lüks araçların, Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra'nın ortak malı olarak kalmasına karar verdikleri öne sürüldü.

- Lamborghini Huracan: 3 milyon TL

- Mercedes G63: 2 milyon TL

-Cadillac Escalade: 1.7 milyon TL

-Rolls-Royce: 4.5 milyon TL