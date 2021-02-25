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Selin Ciğerci balmumu heykeli ile olay oldu! '34 beden...'

25 Şubat 2021 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 25 02 2021 - 10:13

Kendi kozmetik markasını açan ve güzellik merkezlerini de açmaya devam eden Selin Ciğerci'nin balmumu heykeli olay yarattı.


Selin Ciğerci, kendi adını taşıyan kozmetik markasının ardından Nişantaşı’nda da bir güzellik merkezi açtı.
 
Ciğerci, güzellik merkezinin girişine ise yaptırdığı balmumu heykelini koydurdu.
 
 
Ebru Şallı, Ciğerci’nin heykeliyle pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Ciğerci de “Heykelimi 34 beden yaptırdım” dedi.
 
GELİRİ ŞOKE ETMİŞTİ
 
Sosyal medya fenomeni olarak tanınan Selin Ciğerci aylık gelirini açıklamış ve olay olmuştu. "Aslan gibi vergimi ödüyorum" diyen Ciğerci, oturduğu yerden para kazanmadığını söylemişti. Selin Ciğerci'nin, aylık 400 bin TL kazanç sağladığı iddia edilmişti. Ciğerci ise, "400 bin değil, 600 bin TL kazanıyorum" dedi.
 
 
 
 
 

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