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Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 3. Bölüm fragmanı

04 Temmuz 2021 Pazar - 0:46 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 0:46

Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!


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Selim Yuhay Yollardaki İkinci Evim Kanal D
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