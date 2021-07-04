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- Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 3. Bölüm fragmanı
Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 3. Bölüm fragmanı
04 Temmuz 2021 Pazar - 0:46 | Son Güncelleme : 04 07 2021 - 0:46
Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!
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