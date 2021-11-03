Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!
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- Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 16. bölüm fragmanı yayında!
Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 16. bölüm fragmanı yayında!
03 Kasım 2021 Çarşamba - 13:55 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 13:55
Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!
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