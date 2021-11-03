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Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim 16. bölüm fragmanı yayında!

03 Kasım 2021 Çarşamba - 13:55 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 13:55

Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!


Sürücülerinin yollardaki evi olan tırlara dokunup yepyeni bir görünüm sağlayacak olan Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim her pazar 08.45'te Kanal D'de!
 

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