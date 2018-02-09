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Selfie çekerken öldü!

09 Şubat 2018 Cuma - 12:20 | Son Güncelleme : 09 02 2018 - 12:20

Tayland'da istasyonda kendi fotoğrafını çekmeye çalışan genç kadına tren çarptı


Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir kadın sevgilisiyle tren istasyonunda özçekim yapmak isterken karşıdan gelen trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
 
Yerel medya, 24 yaşındaki kadının erkek arkadaşıyla Samsen istasyonunda raylara çıkıp bir trenin yakınında selfie çekmeye çalıştı.
 
Karşıdan gelen treni fark etmeyen sevgililer, çarpışma sonucunda ağır şekilde yaralandı. Çift hastaneye taşınırken genç kadın kurtarılamadı.
 
Son yılların en popüler fotoğraf alışkanlığı haline gelen özçekim nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti. Geçen yıl Hindistan'ın Karnataka eyaletinde üç genç yaklaşan trenle özçekim yapmak isterken trenin altında kalarak yaşamını yitirmişti.
 

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