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Selena Gomez ünlü isimle aşk mı yaşıyor?

10 Ekim 2021 Pazar - 16:17 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 16:17

Selena Gomez ile Chris Evans'ın birlikte oldukları öne sürüldü. Yıldızların hayranları ikilinin Los Angeles’ta bir restorandan çıkarken görüldüğü öne sürdü. Chris Evans'ın Gomez'i takibe almasıyla iddialar daha da güçlendi.


'Kaptan Amerika' filmiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Chris Evans ile Selena Gomez arasındaki birliktelik iddiası sosyal medyada gündem oldu. İkilinin hayranları Los Angeles’ta aynı stüdyodan ve daha bir restorandan çıkarken görüldüklerini iddia edildi.
 
29 yaşındaki Gomez'i Chris Evans'ın takibe almasıyla birlikte iddialar güçlendi. 40 yaşındaki Evans'ın, yıldız şarkıcıyı takip etmesine rağmen Gomez, henüz Evans’ı takibe almadı.
 
Selena Gomez, meslektaşı Justin Bieber ile yaşadıkları aşkla magazin gündemine bir döneme damga vurmuştu.

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