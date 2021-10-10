Selena Gomez ünlü isimle aşk mı yaşıyor?

'Kaptan Amerika' filmiyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Chris Evans ile Selena Gomez arasındaki birliktelik iddiası sosyal medyada gündem oldu. İkilinin hayranları Los Angeles’ta aynı stüdyodan ve daha bir restorandan çıkarken görüldüklerini iddia edildi.
29 yaşındaki Gomez'i Chris Evans'ın takibe almasıyla birlikte iddialar güçlendi. 40 yaşındaki Evans'ın, yıldız şarkıcıyı takip etmesine rağmen Gomez, henüz Evans’ı takibe almadı.
Selena Gomez, meslektaşı Justin Bieber ile yaşadıkları aşkla magazin gündemine bir döneme damga vurmuştu.