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Selen Seyven Katırcıoğlu'na 2.5 yıla kadar hapis istemi!
Oyuncu Selen Seyven Katırcıoğlu ile bir arkadaşı, Şişli’de denetim yapan polis memurlarına küfür ve hakaret ettikleri gerekçesiyle yargılanacak. Ünlü oyuncunun 2,5 yıla kadar hapsi isteniyor.
Selen Seyven Katırcıoğlu, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla birlikte Taksim'e gitmek üzere taksiye bindi. Şişli Sıraselviler Caddesi'nde polis denetimi olduğu için trafik yavaş ilerliyordu.