Selen Sevigen eski eşi Gökhan Özen'i şikayet etti!

Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı, iki çocuğunun babası şarkıcı Gökhan Özen’den korunmak için, avukatı Handan Bakbak aracılığıyla Beykoz İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurdu.

Selen Sevigen, 4 yıl önce boşandığı eski eşi Gökhan Özen hakkında hem uzaklaştırma talebinde bulundu hem de baba ile çocuklar arasındaki ilişkinin yeniden düzenlenmesi için dava açtı.

Özen’in sürekli olarak evine gelip çocuklarının önünde kendisine hakaret ettiğini öne süren Sevigen, dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Kol kırılır yen içinde kırılır mantığıyla yaşananları sineye çektim. Ancak son olaylar, artık resmi yoldan tepki vermemi gerekli kıldı. Gökhan Özen, nafaka ve diğer yükümlülüklerini de yerine getirmemektedir.” Hürriyet