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Selen Sevigen'den Gökhan Özen açıklaması

Selen Sevigen, dört yıl önce boşandığı iki kızının babası Gökhan Özen'e dava açtı. Sevigen, “Telefon konuşmalarında davalı, çocuklara, ‘anneniz görüşmemize izin vermiyor. Anneniz kötü’ şeklinde söylemlerde bulunmaktadır. Eve geldiği dönemde de sözlü hakaretleri nedeniyle aramızda tedbir dosyası söz konusudur. Koşullar ağırlaşmasın diye savcılığa şikayetçi olmadık” dedi.

Selen Sevigen'den Gökhan Özen açıklaması Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; popçu Gökhan Özen’den dört yıl önce boşanan eski bakan Mehmet Sevigen’in kızı Selen Sevigen, “Babalarıyla çocukları arasındaki kişisel ilişkinin yeniden düzenlenmesi” için dava açtı.
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