Selen Görgüzel: Eşim Hamdi Alkan'la hayvan gibi kavga ediyoruz

Selen Görgüzel, geçen günlerde “Hamdi'yle gece boşanmaya karar veriyoruz sonra sabaha kadar sarılıp uyuyoruz, galiba normal değiliz” şeklindeki açıklamasıyla da dikkat çekmişti. Bu konu hakkında açıklama yapan Görgüzel, "Bu çok doğru bir açıklamaydı. Çünkü biz Hamdi Beyle sık sık boşanmaya karar veriyoruz. 2 gün konuşmuyoruz. Sonra bi bakıyoruz sarılıp uyuyoruz" dedi.

Görgüzel şaşırtan bir itirafta daha bulundu. Hamdi Alkan ile sürekli kavga ettiğini söyleyen Görgüzel, 'Deli gibi giriyoruz birbirimize,hayvan gibi kavga ediyoruz. Şiddet falan olamaz. Bu pazıları boşuna yapmadık. Fiziksel şiddet yok,sözlü şiddet uyguluyoruz. Bazen birbirimizin kalbini kırdığımız oluyor.' dedi. Ünlü şarkıcı "Konuşmama rekorunuz kaç?" sorusuna ise 1 saat yanıtını verdi.