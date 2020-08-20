Selen Görgüzel'den yelkenli pozu!

Selen Görgüzel, Bodrum tatiline devam ediyor. Sezonu açan oyuncu, önceki gün yelkenli ile verdiği pozu sosyal medya hesabından yayınladı.

Görgüzel'in "Küçükken 40 yaşında insanlar çok büyümüş sanırdım, meğer hayat daha yeni başlıyormuş" notuyla yaptığı paylaşım çok sayıda beğeni ve yorum aldı.