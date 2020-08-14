ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Selen Görgüzel'den kermese deniz molası

Selen Görgüzel'den kermese deniz molası

Selen Görgüzel'den kermese deniz molası Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta bir kermese katıldı.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.