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Selen Görgüzel'den boşanma açıklaması: Yedi seneyi heba etmemek için...
Oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel, 2014 yılında nikah masasına oturduğu yönetmen Hamdi Alkan ile haklarında çıkan 'boşanma' haberleri ve sosyal medya üzerinden kendisine gelen bir mesaja yönelik açıklamalarda bulundu.
Selen Görgüzel, geçtiğimiz ay tv8'de ekranlara gelen '2. Sayfa' programına konuk olmuş, bir dönem yönetmen eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadıklarını ve boşanmanın eşiğinden döndüklerini açıklamıştı.