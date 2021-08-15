Selde elektriksiz kalan köylere mobil jeneratörle elektrik taşındı

Bozkurt'a 3 kilometre uzaklıktaki Abana ilçesine 80 kilovatlık jeneratörleri getiren Başkent EDAŞ ekipleri, bu jeneratörleri jandarma helikopterine halat yardımıyla bağladı. Ekipler helikopterin içerisine de 8 kilovatlık 2 jeneratör koydu. Abana'dan jeneratörlerle birlikte havalanan helikopter, selden etkilenen köylere ulaştı.

Başkent EDAŞ çalışanlarından Fatih Yaylalı, 40'ar kilovatlık 2 jeneratör getirdiklerini söyledi. Bu şekilde köydeki vatandaşların elektrik ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Yaylalı, "Helikopterle jeneratör getirdik, ilk defa böyle bir şey yapılıyor" diye konuştu.

Bozkurt Sakızcılar Köyü Muhtarı İbrahim Yorulmaz ise sel felaketi sonrası elektriğin gittiğini ve köyde yaklaşık 180 kişinin kaldığını anlatarak, "Devletimize, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Mustafa Özdemir de büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyleyerek, "Devletimiz jeneratör göndermiş sağ olsun, var olsun. Bu akşam millet ne mutlu ki ışığa kavuşacak. Kaç gündür bunu bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Köylerinin 50 hane olduğunu belirten Döne Durmaz ise sel nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Elektrik için bir jeneratör geldi. Sözün bittiği yerdeyiz. Yetkililere çok teşekkür ederim. Küçük çocuklarımız var, hasta çocuklarımız var, yaşlı insanlar var" şeklinde konuştu.

DHA-Güvenlik - Türkiye-Ankara - Ferhat EKİNCİ