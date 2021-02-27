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Selçuk Yöntem: Bütün arıza orada ortaya çıkıyor
Usta sanatçı Selçuk Yöntem, Hülya Koçyiğit'in sunduğu, TRT 2'de yayınlanan 'Film Gibi Hayatlar' programına konuk oldu. Yaklaşık 40 yıldır Cihan Yöntem ile evli olan oyuncu çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Lisede tiyatro kolunun hazırladığı tiyatro oyununu seyretmesinin bütün dünyasını değiştirdiğini ifade eden Selçuk Yöntem, sonrasın aktör olmaya karar verdiğini söyledi. Konservatuarda çok değerli isimlerden eğitim alan Yöntem, Cüneyt Gökçer’in kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, "Hepimiz onu taklit ederdik. Onun gibi olmaya çalışırdık" dedi.