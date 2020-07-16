Selçuk ve Sümeyye Bayraktar 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar FETÖ'nün Türkiye'nin bekasını hedef alan hain darbe girişimine kalkıştığı 15 temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) hazırladığı Türkiye'nin 81 ilini, "15 Temmuz ve Hissettikleriniz" temasıyla buluşturmayı hedefleyen; BİZ81İZ 15 Temmuz’a tanıklık etmiş herkesin buluştuğu Dijital Hafıza Projesi'ne destek verdi.

15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlatan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Cumhurbaşkanımızla haberleştikten, onların hava yolunu kullanacağı kesinleştikten sonra tabii biz çok tedirginiz. Uçakla da gelseler ayrı dert, helikopterle de gelseler ayrı dert. Ablamlar yanlarında çocuklar yanlarında. Daha o zaman Sadık Eymen 1 buçuk yaşında. Herhangi bir saldırı olma ihtimali tabii ki yüreğimiz ağzımızda devamlı dualar ede ede o yol hiç bitmedi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Asker köprüye çıktı ve polislerin silahlarını aldı bilgisi geldi. Benim tabii kafamda şimşekler çaktı herhalde bir darbe girişimi var. Yoğun bir hava tehdidi olduğundan helikopterle gelmek daha emniyetli olabilir diye düşündüm çünkü pistleri de kapatabilirler kolaylıkla. Onu söyledim ama karar verilmişti." ifadelerini kullandı.