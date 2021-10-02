Selçuk Ural sanat camiasını resmen bombaladı! Çoğu alkolden öldü...

Usta sanatçı Selçuk Ural yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı. Selçuk Ural oldukça çarpıcı açıklamalarda bulundu, verdiği röportajda sanat camiasını adeta bombaladı. Sanatçıların çoğunun alkolden öldüğü açıklamasını yapan Ural, botoks yaptıran kadın ve erkeklerin de maymuna döndüğünü söyledi. İşte Selçuk Ural'ın çok konuşulacak açıklamaları...

Usta sanatçı Selçuk Ural, ‘Yalanlarla Dolanlarla’ isimli yeni şarkısıyla sevenlerinin karşısına çıktı. 76 yaşındaki Selçuk Ural, sanat camiasına dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in röportajı...

İyi gördüm sizi, maşallahınız var!

Her şey yolunda. Bir tek müzisyenler adına üzgünüm. İki senedir eğlence dünyası bitti. Enstrümanını satanlar, intihar edenler… 60 yıllık müzik hayatımda hiç bu kadar kötü iki sene yaşamadım. Pandemiyle hayatımız kısıtlandı. Orkestramda da evinin kirasını veremeyenler oldu. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık ama taşıma suyla değirmen dönmüyor. Tam Bodrum ’da konserlerim başlıyordu ki bu sefer de yangınlar, seller…

Günlerinizi nasıl geçiriyorsunuz bu şartlarda?

Durmam ki yerimde... Teniste kupalarım, birinciliklerim var. Haftada beş gün spor yapıyorum. Sağlık açısından şikayetim yok. Ancak 70’lerde İstanbul ’un nüfusu 3 milyondu; 30 gazino açıktı, gecede üç iş yapardım. Şimdi İstanbul 30 milyon ve sahneye çıkacak yer yok.

PARAN YOKSA EĞLENEMEZSİN

Neden böyle düşünüyorsunuz?

Televizyondan izliyor insanlar. Ayrıca pahalılık... Yaşamda en lüks şey nedir? Müziktir. Paran yoksa eğlenemezsin. Benim çalıştığım yerler her gece tıka basa dolardı. O devirleri yaşadıktan sonra bu devir müzik için çok kötü. Yenilere yazık, nasıl tanınacaklar?

ALEYNA TİLKİ ORTAYA ÇIKINCA TÜM YETENEKLİ ŞARKICILAR KAHRINDAN HASTANELİK OLDU

Sizleri yeni jenerasyonun bile tanıması müthiş hissettiriyor olmalı…

Kesinlikle. Biz 20 şarkıcıydık; Barış Manço, Tanju Okan, Berkant, Cem Karaca , Salim Dündar, İskender Doğan… Ben 15 yaşında Ankara ’daki mahallemde şarkı söylerdim. Sesimiz güzeldi bizim. Şimdi zengin ve şöhret olmak için şarkıcı oluyorlar. Sesleri yok! Bilgisayar icat oldu herkes şarkıcı oldu. Aleyna Tilki ortaya çıkınca, tüm yetenekli şarkıcılar kahrından hastanelik oldu. Müzik de sahtekar işi oldu. Aleyna Tilki de bir proje bence. Bizim dönemlerimiz böyle değildi. Asırlar boyu bir Cem Karaca daha gelmez.

Geçmiş dönemi özlüyor musunuz?

Bizim ekolde hepimiz arkadaştık. Sezen Aksu Ajda Pekkan , Nükhet Duru, Cem Karaca, Berkant… Şimdikiler birbirlerinin elini sıkmamış. Zaten kim var şimdi? Bir Tarkan var. Kendini iyi muhafaza etti. Sahneye de çok yakışan bir çocuk. Tarkan’dan sonra çeyreği bile çıkmadı.

ZÜLFÜ LİVANELİ’NİN SESİ YOKTUR AMA O BİR FİLOZOFTUR

Peki, kimleri beğeniyorsunuz?

Tanju’nun ‘Kadınım’ şarkısını Yaşar da Teoman da söyledi. Bırak eline, tırnağına bile su dökemezler. Mesela Zülfü Livaneli’nin sesi hiç yoktur ama o bir filozof. Çok güzel şarkılar yaptı. Yani bizim dönemin en kötüsü, bugün çıkanlardan 100 gömlek daha iyi. Ölümüz yeter be!

ALPAY ERKEKSE ZEKİ MÜREN’E OLAN ELEŞTİRİLERİNİ YÜZÜNE SÖYLESEYDİ

Zeki Müren’i eleştiren Alpay’a “Zeki Müren vefat edeli 25 sene oldu. 25 sene sonra ne oldu da kudurdun ve Alpay” dediniz. Neden eleştiriniz o kadar sertti?

Şimdi ne Özdemir Erdoğan’ın ne Alpay’ın bizim meslekte bir tek dostu, bir tek seveni yoktur. Ben Zeki Müren’le çalıştım. Bu kadar efendi bir insan olamaz. Gazinoya gelir, tek tek odalarımıza girer bir isteğimiz olup olmadığını sorardı. Bu derece kibar bir adam. Alpay’ın etmediği hakaret kalmadı. “Ben bunları onun yüzüne söylemek isterdim” dedi bir de. Erkekse yüzüne söyleseydi. Yıllardır şarkı yapamıyorlar, hiçbir faaliyetleri yok anca konuşuyorlar. Zeki Müren’e atıp tutarak şöhretlerini hatırlatmak istiyorlar. Hem ayıp hem günah.

FERDİ TAYFUR VE MÜSLÜM GÜRSES KONSERLERİNDE BİR TANE NORMAL ADAM GÖREMEZSİNİZ

Önüne gelenin şarkıcı olduğunu söylediniz. Peki, tip olsa ses olmasa kurtarıyor mu?

O da kurtarmaz. Onu kurtaran şöyle örnekler var mesela; Ferdi Tayfur , Müslüm Gürses. Onlar da Türkiye’nin kıro grubunu kapsıyor. Çünkü kendini jiletleyen adam, normal adam değildir. Onların konserine gittiğin zaman bir tane normal insan göremezsin. Çünkü ülkemizin yüzde 90’ı kültürsüz ve kıro. Kadın cinayetlerini görüyoruz. Ajda Pekkan’ın, Cem Karaca’nın, Barış Manço’nun konserinde kimse kendini jiletlemiyordu ama onların konserlerinde niye jiletliyor? Çünkü o şarkılardaki sözler, onlara hitap ediyor.

‘Kıro’ derken ne demek istiyorsunuz?

Kültürsüz, kendiyle barışık olmayan, hiçbir hayat eğitimi almayan insanlar... Aslında onların da suçu yok. Ailelerinden öyle görmüşler. Neden bu kadar mahalle kavgası var? Trafik kavgalarında, kadın cinayetlerinde, çocuk tacizlerinde bir numarayız. Neden? Çünkü bizim zamanımızda nüfusun yüzde 90’ı okumuştu ama şimdi tam tersi.

AİLE TERBİYESİ ÇOK ÖNEMLİ

Okur-yazar oranı arttı ama…

Yalnız okul değil. Aile terbiyesi çok önemli. Bunların hepsi çocukluktan geliyor. Mutsuz büyümüşsen böyle oluyor. Tahsilli kıro da çok. Bir laf var ya; okumak cehaleti alırmış ama eşeklik baki kalırmış.

‘ÇOK MU ARADIN BU KEPÇE KULAKLI KIZI?’

Var mı unutamadığınız bir anınız?

74 yılında askerdim. Melodi Plak’a 12 şarkı yapmışım. Bugünkü eşim gelecek. Efes Oteli’nde kalacak, iki gün tatilim var. Melodi Plak da orada. Aradılar, bana bir kız dinletmek istediklerini söylediler. “Söyle kızım” dedim. “Nasıl söyleyeyim sizin yanınızda” dedi, çok heyecanlıydı. Kahve yapılan yer var, soktum oraya, “Kızım söyle, işim var” dedim. Bir şarkı söyledi, beğendim. “Ocakta iznim var, İstanbul’a gel” dedim. Geldi, iki şarkı yaptık, şirket beğenmedi. Ben de bu kızı televizyona çıkarttım. Bana dediler ki, “Çok mu aradın bu kepçe kulak kızı?” Askerliğimin son günleri, radyoyu açtım ve ‘Şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler’ söylüyor. O kız Sezen Aksu’ydu.

İLHAN İREM’İ TAM DÖVÜYORDUM, KAÇTI

Vefa görüyor musunuz peki?

Tüm sanatçı arkadaşlarımla aram çok iyidir. Bir tek konuşmadığım İlhan İrem vardır. Marmaris Festivali’ni organize ederken, bir konserde kapris yaptı, Nükhet Duru’dan sonra çıkıyor diye. Dövüyordum tam, kaçtı. Biraz boks da yaparım.

AŞKLARIMI YAZMAK BANA YAKIŞMAZ ÇÜNKÜ TÜM MESLEKTAŞLARIMLA FLÖRT ETTİM

Sizin hayatınız da film olur bence…

Bir sürü teklif geliyor. Mesela büyük bir gazete 20 sene önce “Aşklarını yaz, şu kadar para vereceğiz” dedi. Ben de o zamanlar çok hızlı yaşıyorum. Aşklarımı yazmak bana yakışmaz çünkü tüm meslektaşlarımla flört ettim.

SANATÇILARIN BİRÇOĞU ALKOLDEN ÖLDÜ, BEN 50 SENEDİR NAMAZ KILIYORUM

Namaz kılıyormuşsunuz…

Evet, 50 senedir namaz kılarım. Hiç de söylemedim kimseye. Ağzına içki sürmem. Ölen bütün sanatçıların en büyük problemi alkoldü. 24 saat içerlerdi. Ölenlerin birçoğu alkolden öldü. Hayatım hep spor ve müzikle geçti.

O halde hayatınızdaki tek problem çapkınlık mı?

Onu da ben yapmıyordum, kadınlar beni araklıyordu. Yaşıma göre yakışıklıyım hâlâ. Günde dokuz saat uyuyorum. Çok iyi beslenirim.

Kaç kez evlendiniz?

Evlendim, ayrıldım ve aynı eşimle bir sene sonra tekrar evlendim. 45 sene oldu. Eşime çok şey borçluyum, benim gibi deliye katlandığı için. Çok hızlı yaşadım ama onu hiç kırmadım. O da birçoğunu bildi zaten. Kadınlar bizden üç adım öndedir. Allah bize kaba kuvvet, kadınlara akıl vermiş. Kadınlar da acayip bir sezgi yeteneği var.

ALDATILMADIM AMA ALDATTIM

Hiç aldatıldınız mı?

Aldatılmadım ama aldattım. Bütün eski flörtlerim bugünkü şöhretlerdir. Hepsi arkadaşımdır. Onlar istedi, ben de cevap verdim.

‘DÜNYADA İKİ ZAMPARA TANIDIM: ALAIN DELON VE SELÇUK URAL’

Aşık oldunuz mu?

Aşık olmadım, hep flört ettim. Erkan Özerman dedi ki bir gün, “Dünyada iki tane zampara tanıdım: Alain Delon ve Selçuk Ural.” Ben çok hızlı yaşadım ama flörtlerim beni çok sever hâlâ.

Spor yaptığınız için mi yaşınızı göstermiyorsunuz?

Genetik de önemli. Geçenlerde bir mağazaya girdim. “Hakan Bey hoş geldiniz” dediler. Oğlumla karıştırdılar.

BOTOKS YAPTIRANLAR MAYMUNA DÖNDÜ

Estetik var mı?

Hiçbir estetiğim yok. Botoksu yaptıran kadınlar da erkekler de maymuna döndü. Mesela Ajda gündüz asla sokağa çıkmaz. Erkeklerin de hep boyadır saçları.