Selçuk Üniversitesi en az lise mezunu sürekli işçi alıyor! İşte İŞKUR iş ilanları işçi alımı ilanı!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 67 sürekli işçi alınacak. Peki, Selçuk Üniversitesi işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru şartları ve İŞKUR iş ilanları işçi alımı detayları...

Selçuk Üniversitesi, İŞKUR aracılığıyla en az lise mezunu 67 sürekli işçi alıyor. Selçuk Üniversitesi işçi alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Selçuk Üniversitesi işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi sürekli işçi alımı başvuru şartları...

Selçuk Üniversitesi hasta ve yaşlı bakım elemanı kadrosunda istihdam edilmek üzere en az lise mezunu 67 sürekli işçi alıyor. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere alınacak personel için başvuru şartları Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Selçuk Üniversitesi işçi alımı ilanına başvuru yapacak adayların ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe

yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmaları gerekiyor.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sürekli İşçi kadroları ve başvuru şartları Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yayımlanacak. Şartları uyan adayların başvuruları 19 Ekim 2020 - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında İŞKUR İl Müdürlüklerinden / hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Hasta bakımı ve temizliği hizmetleri kadrosu için aranan şartlar şu şekilde:

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak,

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

4. Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.),

5. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak,

6. Bu hizmet türünde istihdam edilecek personelin öğrenim düzeyi; “Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından” birinden mezun olması şartı aranacaktır.

7. İlan tarihi itibariyle Konya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

8. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.