Selçuk Üniversitesi açılacak mı? Selçuk Üniversitesi hibrit eğitim açıklaması…

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, "2020-2021 Bahar Yarıyılına yönelik planlama dâhilinde, Selçuk Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren 52 birime Ocak ayı içerisinde bir yazı gönderilmiş ve Bahar Yarıyılında ders verecek öğretim elemanlarının ‘Hibrit Eğitime’ geçiş ile ilgili görüşleri alınmıştır. Birimlerden gelen dönüşlere göre yüzde 17 civarında hibrit eğitim yapılması yönünde talep olduğu görülmüştür. Bu durumda Selçuk Üniversitesi kampüsünde yüzde 10 civarında bir öğrenci hareketliliği olacağı tahmin edilmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda Selçuk Üniversitesi'nde hem uzaktan eğitim hem de hibrit eğitim yaklaşımı planlanmaktadır. Bu bilgiler doğrultusunda üniversitemiz; Moodle Uzaktan Eğitim LMS platformu üzerinden Google, Meet, Microsoft, Teams ve BigBlueButton sanal sınıf uygulaması ile senkron veya asenkron olarak işlenecektir. Bu yaklaşımda derse devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarının vereceği konferans ve benzeri bilimsel aktiviteler sanal ortamda WebinarJam ve Zoom programlarıyla da verilebilecektir" dedi.

“Hibrit eğitimde devam zorunluluğu yoktur"

Prof. Dr. Emrullah Eken, "Hibrit Eğitim yaklaşımında ise dersin sorumlusu öğretim elemanı, dersini haftanın belirlenen gün ve saatinde biriminde mevcut ‘uzaktan eğitim sınıfı’ olarak isimlendirilen sınıf ortamında yapacaktır. ‘Rıza Metnini’ onaylamış olan öğrenciler dilerlerse sınıf ortamında yapılan bu derse katılabilecektir. Uzaktan eğitim sınıfları, kamera ve yaka mikrofonu donanımına sahip ortam olup kampüse gelemeyen öğrenciler senkron olarak sanal sınıf uygulaması üzerinden derse katılabilecektir. Yapılan ders elektronik ortamda kayıt altına alınacaktır. Yüz yüze ya da senkron eğitime katılamayan öğrenci, kaydı yapılan bu dersi daha sonra asenkron olarak izleyebilecektir. Bu yaklaşımda da devam zorunluluğu yoktur." diye konuştu.

"Sınavlar uzaktan gerçekleştirilecektir"



Hangi derslerin hibrit olarak yapılacağının üniversitenin akademik birimleri sayfasında önümüzdeki hafta ilan edileceğini hatırlatan Eken sözlerini şu şekilde sürdürdü: "2020-2021 Güz Yarıyılının başında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünün Bilgi İşlem altyapısına yönelik yaptığı yatırım sonucu güvenlik duvarı sistemleri güçlendirilmiştir. Bundan dolayı isteyen öğretim elemanı, 2020-21 Güz Yarıyılında olduğu gibi Bahar Yarıyılında da gerek uzaktan gerekse hibrit eğitim derslerinin sınavlarını online/çevrimiçi (test, yazılı vs.) ya da çevrimdışı (proje, ödev vs.) olarak yapabilecektir. Hangi derslerin hibrit olarak yapılacağı ise ilgili akademik birimlerimizin sayfasında, önümüzdeki hafta ilan edilecektir. Bu çerçevede; Akademik birimlerimizden yüzde 17 civarında hibrit eğitim isteği gelmiştir. Selçuk Üniversitesinde yüzde 10 civarında öğrenci hareketliliği olacaktır. Derslerde devam zorunluluğu yoktur. Sınavlar uzaktan gerçekleştirilecektir. " dedi.