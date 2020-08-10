Selçuk Üniversitesi 250 sözleşmeli personel alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane si'ne sözleşmeli personel alınacak. Selçuk Üniversite'nin Resmi Gazete 'de yayımlanan ilanına göre, toplam 250 sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Peki, Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı başvuru şartları ve ilanın detayları...

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi'nde istihdam edilmek üzere toplam 250 sözleşmeli personel alıyor. Selçuk Üniversite personel alım ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı.

İlana göre; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne 200 hemşire, 10 ebe, 6 laborant, 1 eczacı, 14 röntgen teknisyeni, 1 biyolog, 3 Perfüzyonist, 5 Elektronörofizyoloji Sağlık teknikeri, 5 diyaliz teknikeri, 1 radyoterapi teknikeri, 2 anestezi teknikeri ve 1 biyomedikal cihaz teknikeri alınacak.

PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Selçuk Üniversitesi sözleşmeli personel alımı için başvurular, 24 Ağustos saat: 17.00'ye kadar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde yapılabilecek. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek. Adaylar

“hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecek. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapabilecek. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecek. Her kadronun iki katı kadar yedek aday belirlenecek. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacak.

Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekiyor.