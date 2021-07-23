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Selçuk Tektaş'ın vefatından etkilenen Seda Sayan'dan sahne kararı
Şarkıcı Alişan'ın menajerliğini yapan kardeşi Selçuk Tektaş (38), koronavirüse yenilerek önceki gün hayatını kaybetti. Tektaş'ın vefatından etkilenen Sayan ise "Bu konuda hassasiyet gösteriyorum" diyerek kararını duyurdu.
Alişan'ın menajeri ve kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle genç yaşta vefat ederek hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu.
Alişan'ın menajeri ve kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle genç yaşta vefat ederek hem sanat camiasını hem de sevenlerini yasa boğdu.