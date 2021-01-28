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Selçuk Özdağ'a saldırıda 3 kişi daha tutuklandı

AA |  28 Ocak 2021 Perşembe - 19:14 | Son Güncelleme : 28 01 2021 - 19:14

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili dün gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü daha tutuklandı.


Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü tutuklama, 2'si adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
 
Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
 
Selçuk Özdağ'ın, 15 Ocak'ta evinin önünde saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli 19 Ocak'ta tutuklanmıştı, firari 5 kişi ise dün gözaltına alınmıştı.

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