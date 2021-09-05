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Selçuk Bayraktar ülke ismi vererek açıkladı! Türkiye'den TEKNOFEST'i istediler
TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda bu yıl üniversite öğrencilerinin yanı sıra ilk defa lise öğrencileri de yarıştı. Öte yandan önemli açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Dost ve kardeş ülkelerden TEKNOFEST için talep var. Bu ülkelerin başında Ukrayna, Azerbaycan ve Endonezya geliyor. Listede daha çok ülke var" dedi. (AA / DHA)