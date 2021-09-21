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Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST azimle çalışan milletimizin asil ruhudur

AA |  21 Eylül 2021 Salı - 15:51 | Son Güncelleme : 21 09 2021 - 15:57

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğini belirterek, "7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST" ifadelerini kullandı.


Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in  açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in dördüncü yılında gençlerle bir arada  olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için  yola çıkarken 'bir hayalimiz var' diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe  dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve  ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz" diye konuştu.
 
Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara  başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurgulayan  Bayraktar, şunları kaydetti:
 
"Aynı zamanda gençliğin önemsenmediği, fırsat verilmediği bir gelecek  hayalinin eksik kalacağını da çok iyi biliyoruz. Değerli genç kardeşlerim,  mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi  asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de etikten, ahlaktan ve hak  bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken  muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait  olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edin. Azimle çalışmaya devam edersek Allah'ın  izniyle dünyanın en iyisi oluruz." 
 
"İmkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız"
 
Selçuk Bayraktar, "Bugün dünyadaki önemli medya kuruluşları Türk  girişimlerinin yakaladığı başarıyı konuşuyor. Başarılı girişimlerimiz, aldıkları  yatırımlarla büyük değerlemelere ulaşıyor. Çok değil yaklaşık 20 yıl önce  garajlarda sizler gibi gençlerin kurduğu şirketler dünyanın en güçlü uluslararası  şirketlerine dönüştü" dedi. 
 
 
  Artık dünyayı ileriye taşıyan cesur yeni fikirlerin, yeni icatların,  ufacık girişimlerden ve bu girişimleri kuran gençlerden çıktığına işaret eden  Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Bunun için girişim ekosistemimizi daha da büyütmeli ve imkanlar  dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız. 20 öncesinin garaj  şirketleri arasında bugün tekelleşen, devletlerden de daha güçlü hale gelen dev  şirketler de bulunuyor. Bu tekeller, etki alanlarıyla dünyaya yön vermek ve kendi  gelecek tasavvurlarını dikte ettirmek için yoğun çaba gösteriyor. Vahşi  kapitalist teknoloji tekellerinin kurguladığı bir dünyaya mahkum olmamak için  yelkenlerimizi medeniyet değerlerimiz istikametinde kendi dönüşüm rüzgarımızla  doldurmalıyız. Hayal, fikir, inovasyon dediğimizde hep yeni şeyler söylemeliyiz.  Ne diyor bu toprakların bilge ismi Mevlana, 'Dünle beraber gitti cancağızım ne  kadar söz varsa düne ait, şimdi yeni şeyler söylemek lazım' O nedenle, bugün  yapay meselelere takılmadan, araştırmanın, geliştirmenin, üretimin gündem olduğu  güçlü Türkiye için yürümeye devam etme vaktidir." 
 
TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğinin altını çizen  Bayraktar, "Değerli gençler ve aziz milletimiz, TEKNOFEST bir ruh. Bazen bir  uçağa dokunduğunda hayal kuran, bazen gökyüzüne baktığında gözleri parıldayan bir  çocuğun ruhu TEKNOFEST. Hatta bazen, torununu izlediğinde güzel yarınların  umuduyla gözleri dolan ninelerimizin ve dedelerimizin bilge ruhu TEKNOFEST. 7'den  77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle  çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFES" ifadelerini kullandı. 
 
 
"Tam bağımsız güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha  yaklaşıyoruz"
 
Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST'in insanlar arasında kardeşlik bağlarını  geliştiren dev bir platform olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin dört bir  köşesinden gelen gençler birbirleriyle tanışıp, yarışıp ömür boyu sürecek  dostluklar kuruyor. Türkiye'nin 7 bölgesi, 81 ili, farklı renkleriyle,  TEKNOFEST'te buluşup aynı heyecan ve aynı ideal için çaba gösteriyor. Bu gençler  sayesinde tam bağımsız, güçlü Türkiye hedefine her geçen gün bir adım daha  yaklaşıyoruz. Çocuklarımız hepimizin göz bebeği. İmkanları farklı olabilir ama  bize düşen onları eşit düzeyde bu teknoloji yolculuğuna dahil etmek olmalı" diye  konuştu.
 
 
TEKNOFEST'e katılan gençlere mesajlar veren Bayraktar, sözlerini şöyle  tamamladı: 
 
 "Fırsat eşitliği sağlamak, dünyada teknolojiye katılımı çok düşük olan  genç kızlarımıza da imkan sağlamak önceliğimiz olmalı. Genç kardeşlerim umudumuz  sizlersiniz. Sizi basmakalıp tariflere hapsetmeye çalışanlara kulak asmayın.  Çekinmeyin, korkmayın çalışmaya devam edin. Allah güç ve kuvvet verdikçe  ülkemizin aydınlık yarınları olan sizlere elimizden gelen desteği vermeye devam  edeceğiz.
 
TEKNOFEST'e emek veren, gönlünü koyan, heyecanını duyan, dualarını  esirgemeyen tüm paydaş ve TEKNOFEST gönüllülerimizi teşekkürlerimi iletmek  istiyorum. TEKNOFEST'e destek veren milletimize de en içten şükranlarımı  iletiyorum. Geçen yıl da söylemiştim, şimdi yine aynı inançla tekrar ediyorum.  Tam bağımsızlık yolculuğundan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinden, Türkiye'yi her  alanda lider ülke yapma hedefinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu yoldan dönmek yok. Bu  yolda durmak, duraksamak yok. TEKNOFEST, vatanımıza, milletimize ve dokunduğu tüm  coğrafyalara hayırlı uğurlu olsun." 
 

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TEKNOFEST Selçuk Bayraktar T3 Vakfı
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