29 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -2.22 EURO 9,6860 0.29
USD 8,2880 0.39 ALTIN 498,270 -0.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Selçuk Bayraktar paylaştı! Dikkat çeken kamera ayrıntısı...

29 Ekim 2020 Perşembe - 17:19 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 17:28

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı fotoğraflarda SİHA’nın kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması dikkatlerden kaçmadı. Bu durum, Kanada’nın silah ambargosu sonrası alternatif olarak görülen ASELSAN'ın ürettiği CATS kamera sistemlerinin mi denendiği sorusunu akıllara getirdi.


Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Bayraktar TB2 ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
 
SİHA'larla ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin fotoğrafları paylaşan Bayraktar, "Cumhuriyetimizin ilanının 97. yılı arefesinde Bayraktar TB2 ile yeni denemeler yaptık. Milletimizin SİHA'ları Cumhuriyetimizin istikbali için göklerde özgürce uçmaya devam edecek. Semalarımızda Hür ve Özgür. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun" ifadelerini kullandı.
 
 
DİKKAT ÇEKEN KAMERA AYRINTISI
 
Paylaşılan fotoğraflardan birinde Bayraktar TB2'de kamera sisteminin bulunduğu yerin kapatılması gözlerden kaçmadı.
 
 
Bir başka fotoğrafta ise komuta odasında Selçuk Bayraktar ve kontrol ekibine ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'ün eşlik ettiği görüldü.
 
 
 CATS KAMERA SİSTEMLERİ Mİ DENENDİ?
 
Bu durum Kanada'nın bazı teknolojiler için Türkiye'ye yapılan ihracat iznini geçici olarak durdurması üzerine CATS kamera sistemlerinin İHA'lara entegrasyonuna yönelik çalışmaları akıllara getirdi. Fotoğraflardaki ayrıntılar, uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi'nin Bayraktar TB2'lerde denendiği iddiasını beraberinde getirdi.
 

ETİKETLER

Selçuk Bayraktar kamera Bayraktar TB2
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.