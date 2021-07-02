Selçuk Bayraktar'dan yeni AKINCI paylaşımı!

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi Twitter hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, AKINCI'nın 6000 kilometredir maratonda olduğunu belirterek, 'Bakalım daha ne kadar gidecek?' mesajını verdi.

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1'in 6000 kilometredir maratonda olduğunu paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Bakalım daha ne kadar gidecek?'' ifadelerine yer verdi. Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.