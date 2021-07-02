Selçuk Bayraktar'dan yeni AKINCI paylaşımı!

Türkiye'nin yeni ve en gelişmiş insansız hava aracı AKINCI'nın seri üretim sürecinden çıkan ilk modeli AKINCI S-1'in 6000 kilometredir maratonda olduğunu paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Bakalım daha ne kadar gidecek?'' ifadelerine yer verdi. Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.
#AKINCI yaklaşık 6000 km’dir maratonda...????— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) July 2, 2021
Bakalım daha ne kadar gidecek? ??#MilliTeknolojiHamlesi ???????????
AKNS1 https://t.co/5knAanq6Tf pic.twitter.com/owY1SYHNYD