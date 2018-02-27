Selçuk Bayraktar'dan Erbakan mesajı

Necmettin Erbakan'ın vefatının 7.yılında yapılan paylaşımlardan biri Selçuk Bayraktar'dan geldi. İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Erbakan'ın vefatının 7.yılında anlamlı bir paylaşım yaptı.

Bayraktar Twitter hesabı üzerinden, " Beyniyle gönlüyle Türkiye'nin milli ve özgün ilk Taktik İHA Sistemi Bayraktar TB2 PT-1. Taktik İHA'nın 2014 yılında ilk uçan prototipi. Kuyruk numarası TC-ERB: ERBAKAN Ömrünü Türkiye'mizin kalkınma mücadelesine adadı. Mekanın cennet olsun Erbakan Hocam..." yazdı.