14 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.395 1.18 EURO 9,7050 0.08
USD 8,1040 -0.02 ALTIN 455,010 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Selçuk Bayraktar'dan çok sert tepki! 'Şam şeytanları gibi...'

14 Nisan 2021 Çarşamba - 9:50 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 9:50

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bazı yayın organlarında Türkiye'nin Kanada’dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere çok sert tepki gösterdi.


Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bazı yayın organlarında Türkiye'nin Kanada’dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere çok sert tepki gösterdi.
 
Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
 
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise savunma sanayisine yönelik uygulanan ambargolarla neye ihtiyaç duyulduğunu ve hangi ürünün millileştirilmesi gerektiğini daha iyi gördüklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.

ETİKETLER

Baykar Selçuk Bayraktar SİHA
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.