Selçuk Bayraktar'dan çok sert tepki! 'Şam şeytanları gibi...'

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, bazı yayın organlarında Türkiye'nin Kanada’dan SİHA parçaları aldığına yönelik haberlere çok sert tepki gösterdi.
Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, "Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise savunma sanayisine yönelik uygulanan ambargolarla neye ihtiyaç duyulduğunu ve hangi ürünün millileştirilmesi gerektiğini daha iyi gördüklerini ve çalışmaları hızlandırdıklarını bildirdi.