27 Temmuz 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.350 0.07 EURO 10,1170 0.11
USD 8,5790 0.31 ALTIN 495,380 0.21
CANLI BORSA
TÜMÜ

Selami Şahin: Aşımı yaptırdım, sıra sizde

27 Temmuz 2021 Salı - 12:09 | Son Güncelleme : 27 07 2021 - 12:09

Koronavirüs pandemisinden dolayı sahnelere uzun bir ara veren usta sanatçı Selami Şahin, Kurban Bayramı'nın son gününde Çeşme'de bir mekanda sevenleriyle buluştu.


Çeşme'de hayranlarıyla bol bol hasret gideren Selami Şahin'in, 'Ben Sevdalı Sen Belalı' şarkısında çok özel bir koreografi ile dans şovu yapıldı.
 
Usta sanatçı, "Ben aşımı oldum, lütfen herkes aşılarını olsun, konserlerimizde daha çok görüşelim" açıklamasını yaptı.
 

ETİKETLER

selami şahin aşı yaptırma
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.