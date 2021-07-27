Selami Şahin: Aşımı yaptırdım, sıra sizde

Koronavirüs pandemisinden dolayı sahnelere uzun bir ara veren usta sanatçı Selami Şahin, Kurban Bayramı'nın son gününde Çeşme'de bir mekanda sevenleriyle buluştu.

Çeşme'de hayranlarıyla bol bol hasret gideren Selami Şahin 'in, 'Ben Sevdalı Sen Belalı' şarkısında çok özel bir koreografi ile dans şovu yapıldı.

Usta sanatçı, "Ben aşımı oldum, lütfen herkes aşılarını olsun, konserlerimizde daha çok görüşelim" açıklamasını yaptı.