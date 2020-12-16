Selam Tevhid Kumpası davasında ceza yağdı!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Selam Tevhid kumpasına ilişkin elebaşı Fetullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin aralarında bulunduğu 77 sanıkla ilgili mahkeme heyeti kararını açıkladı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyiciye kapalı yapılan duruşmada karar çıktı. Kararda eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse, Osman Özgür Açıkgöz, Kazım Aksoy, eski emniyet amirleri Oğuzhan Ceylan, Gaffur Ataç, Kürşat Durmuş ile suç tarihinde FETÖ medyasında yazarlık yapan eski savcı Gültekin Avcı'nın aralarında bulunduğu 20 sanık "Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 9 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.

Bu sanıklara ayrıca "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "resmi belgede sahtecilik", "suç uydurma", suçlarından 40 yıl 32 ay hapis cezası verildi. 7 sanık ise beraat etti.

SELAM TEVHİD DAVASI NEDİR?

Tevhid Selam ya da Tevhid Selam Kudüs Ordusu, Hizbullah'ın kurucularından İranlı düşünür ve siyasetçi Musa el-Sadr'ın fikirleri temelinde İslam devleti kurmayı amaçlayan örgüt. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 2007 yılında açıkladığı terör örgütleri listesinde ismi bulunmaktadır.

İran destekli olduğu iddia edilen örgüt Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı suikastlerinden sorumlu tutulmaktadır. 2000 yılında DGM tarafından açılan ve Yargıtay'ın 2014 yılında karara bağladığı bir davada, 8 sanığın Tevhid Selam üyesi oldukları gerekçesiyle mahkûmiyetlerine hükmedildi. Ayrıca kararda sanıkların Türkiye'deki Anayasal düzeni hedef aldıkları ve İran gizli servisince yönlendirildikleri şeklinde tespitlere yer verildi.