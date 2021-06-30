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Selam Tevhid davasında karar!

AA |  30 Haziran 2021 Çarşamba - 15:28 | Son Güncelleme : 30 06 2021 - 16:38

FETÖ'nün "Selam Tevhid" soruşturması kumpası davasında, usulsüz dinleme kararları vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcı hakkında karar açıklandı.


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın  (FETÖ/PDY), "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas kurmasıyla ilgili, binlerce  kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 55 eski hakim ve savcının  yargılandığı davada karar açıklandı. 
 
İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 16. Ceza Dairesince Sincan  Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen davanın karar duruşmasında, tutuklu ve  tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.
 
Duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme  heyetine başkanlık yapan Daire Üyesi Mehmet Öztunç, hükmü açıkladı.
 
Buna göre, aralarında, Cihan Kansız, Celal Kara ve Muammer Akkaş'ın da  bulunduğu firari 23 sanığın dosyalarının ayrılarak, dairenin başka bir esasına  kaydedilmesi kararlaştırdı.
 
Daire, tüm sanıklar hakkındaki, "siyasi ve askeri casusluk" ile  "devletin gizli kalması gereken belgelerini açıklama" suçlarından açılan  davaların da ayrılmasına hükmetti.
 
Sanıklar Abdullah Mirza Coşkun, Abdullah Öztürk, Ayhan Bedirhan, Hakan  Karaali, Mehmet Erdoğan, Murat İnam, Mustafa Çavuşoğlu, Osman Kaya, Rasim  Işıkaltın ve Yakup Kaya ise ayrılan suçlar yönünden hariç olmak üzere atılı tüm  suçlardan beraat etti.
 
Sanıklar Metin Özçelik ile Mustafa Başer hakkında, "silahlı terör  örgütüne üye olma" suçundan daha önce başka davada mahkumiyetlerine  hükmedildiğinden, bu davaların reddine karar verildi.
 
Mahkeme, diğer 20 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçundan 1 yıl 6 ay 22 günden 11 yıl 3'er aya kadar değişen sürelerde hapis  cezasına hükmetti.
 
 Bu sanıklardan, 25 Aralık kumpasında da yer alan eski hakim Süleyman  Karaçöl ile MİT Başkanı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran eski savcı Sadrettin  Sarıkaya, FETÖ üyeliği suçundan 11 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.  Karaçöl ayrıca, "görevi kötüye kullanma" suçundan da 1 yıl 8 ay hapse mahkum  edildi.
 
Daire, sanık Adnan Çimen ile Mehmet Ali Uysal'a ise aynı suçtan 10 yıl  hapis cezası verdi. Çimen hakkında ayrıca, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2  yıl 6 ay, "görevi kötüye kullanma" suçundan ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına  hükmedildi.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, futbolda şike davasına bakan eski hakim  Mehmet Ekinci ile eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında tutuklama kararı  veren eski hakim Vedat Dalda ve Fatih Mehmet Uslu'yu FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9'ar  ay hapse çarptırdı.
 
Dairece sanıklar Birol Bilen, Bülent Kınay, Hikmet Şen, Kazım  Kahyaoğlu, Muzaffer İren, Rüstem Eryılmaz ve Ümit Zafer Çolak'a ise 7 yıl 8 ay  15'er gün hapis cezası verildi.
 
Sanıklar İsmail Işık, Menekşe Uyar, Nalan Can ve Salim Duran, aynı  suçtan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı.
 
 İki sanığın cezasında etkin pişmanlık indirimi
 
Mahkeme, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, itirafçı olan  sanıklar Mehmet Hamzaçebi ile Dursun Ali Gündoğdu'ya ise silahlı terör örgütüne  üye olma suçundan 1 yıl 6 ay 22'şer gün hapis cezası verdi. Bu sanıklar  hakkındaki hükümlerin açıklanması geriye bırakıldı.
 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, mahkumiyetlerine hükmettiği bazı sanıklara  atılı olan diğer suçlardan ise beraat kararı verdi.
 
 Daire, hükümle birlikte sanıklardan Nalan Can ve Menekşe Uyar'ı adli  kontrol şartıyla tahliye etti. Diğer tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin  devamı kararlaştırıldı.
 
  
 

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