Selahattin Karaman olayı nedir? Avukat Tuğçe Arcan’ın iddiaları sosyal medyada gündem oldu!

Avukat olduğunu söyleyen Tuğçe Arcan’ın sosyal medyada Selahattin Karaman tarafından şiddete uğradığını açıklamasının ardından başlatılan Selahattin Karaman Tutuklanmalı hastagi kısa sürede gündem oldu. Peki, Selahattin Karaman olayı nedir?

Selahattin Karaman tarafından şiddete uğradığını iddia eden Tuğçe Arcan’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada kısa sürede Selahattin Karaman tutuklansın kampanyası başlatıldı. Açılan hastagin ardından olayın detayları merak konusu oldu. Peki Selahattin Karaman kimdir? Avukat Tuğçe Arcan'ın iddiaları nedir? İşte Selahattin Karaman olayı…

SELAHATTİN KARAMAN OLAYI

Twitter'dan Avukat olduğunu açıklayan Tuğçe Arcan'ın iddiaları ile bir anda sosyal medyada #selahattinkaramantutuklanmalı hashtagi ile kampanya başlatılmasına neden oldu. İddiaların ardından Selahattin Karaman ve olayı merak edilmeye başlandı.

Avukat olduğunu söyleyen Tuğçe Arcan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda, eski erkek arkadaşı ve eski iş vereni olduğunu iddia ettiği Selahattin Karaman tarafından şiddet gördüğünü, tehdit edildiğini ve şikayet etmesine rağmen hala tehditlerin devam ettiğini açıklayan paylaşımlar yaptı.Paylaştığı fotoğraflarda şikayetini Emniyet Genel Müdürlüğü'ne de ilettiğini söyleyen Arcan, tehditlerin hala devam ettiğini yazarak, başındaki yaranın fotoğrafını paylaştı.

Türkiye'yi ayağa kaldıran Pınar Gültekin cinayetinin ardından #PınarGültekin etiketiyle sesini duyurmaya çalışan Avukat Tuğçe Arcan'ın iddialarının ardından, sosyal medya kullanıcıları #SelahattinKaramantutuklanmalı hashtagi ile destek verdi.

Olayın detayları:

İstanbul Barosu avukatı Tuğçe Arcan, eski erkek arkadaşı S.K. tarafından 2 yıldır tehdit, şantaj ve şiddete maruz kaldığını söyleyip, görüntüleri paylaştı. Arcan, Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve baro başkanlarına yardım çağrısında bulundu.

Arcan tarafından paylaşılan mesaj görsellerinde, S.K.’nın Arcan’a, “Sadece zamanını bekle ve gör”, “And içtim seni bitireceğim”, “Avukatlık kartını iptal etmek için hayatını ortaya koydum”, “Pornolarını yayınlıyorum”, “Bu saatten sonra size ölüm”, “Yüzüne kezzap mı dökeyim istiyorsun” gibi tehdit ifadeleriyle birlikte küfürler ettiği görülüyor.

2018 YILINDAN BERİ ŞİKAYET EDİYOR

Arcan, bu tehditlerin 2018’den beri sürdüğünü belirterek, S.K.’ya darp, yaralama, şantaj, mala zarar verme, haneye tecavüz gibi suçlardan 13 resmi şikayeti olduğunu ifade etti. 14 Nisan 2020’de arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan Arcan’ın bahçe katındaki dairesine izinsiz giriş yapan S.K., Arcan’ın ifadelerine göre silahıyla kendisini ve dairede bulunan arkadaşlarını rehin aldı.

16 Nisan 2020’de Arcan’ın müraacatı sonrası Esenyurt Kaymakamlığı’nca Arcan’a “çağrı üzerine koruma” tedbiri verildi. Arcan, “Kaymakamlık tarafından verilen koruma kararı maalesef ki uygulanamıyor. Çünkü ilgili irtibat numarasını emniyette açan yok! 5 gün önce tehdit edildiğim adliye koridorlarına yine yalnız gitmek zorunda kaldım” dedi.

YERDE SÜRÜKLENİP KAFASI BAHÇE DEMİRLERİNE VURULDU

Arcan mahkemede verdiği ifadede, 19 Şubat 2020’de alacak-verecek meselesi yüzünden tartışma çıktığını, tokat ve yumruklarla S.K. tarafından saldırıya uğradığını, yerde sürüklenip kafasının bahçe demirlerine vurulduğunu anlattı. Mahkeme tutanaklarında S.K.’nın “Mekana gelirsen senin kafanı keserim…” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Tuğçe Arcan’ın 28 Temmuz 2018’de de “güveni kötüye kullanma’ şikayetindeki ifadesinde S.K’nın, ruhsatı kendi adına kayıtlı otomobilini rehin aldığını belirtti. Arabasını tamir etmesi için teslim ettiği otomobil tamircisinden izinsiz olarak aracı S.K.’nın aldığını, arabayı kendi imkanlarıyla tamir ettirerek Arcan’dan para istediğini, Arcan’ın bunu kabul etmemesi üzerine aracı rehin aldığı iddia edildi.

Arcan, S.K.’nın sürekli araca zarar vermekle tehdit ederek kendisine fotoğraf ve videolar ulaştırdığını söyledi.

Öte yandan bazı kullanıcılar, mesajlarda yer alan çek, parama kondu, tahsilat gibi ifadeler nedeniyle olayın şüpheli olabileceğini iddia etti.