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Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

AA |  26 Aralık 2020 Cumartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 17:44

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğuna yapılan itiraz sulh ceza hakimliğince reddedildi.


Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını  gerekçe göstererek Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere  ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan müvekkillerinin tahliyesi için  başvuruda bulundu.
 
Başvuruyu değerlendiren Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin  hukuki durumunda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini  reddetti ve Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.
 
Mahkeme kararında, şüphelinin müdafilerinin tahliye talepli dilekçenin  ekine AİHM'nin 22.12.2020 tarihli kararının İngilizce suretini koydukları  belirtilerek, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca mezkur kararın Türkçe  tercümesinin dosyaya gönderilmesi için Adalet Bakanlığına müzekkere yazılmış olup  henüz cevabın gelmediği anlaşılmıştır. Şüpheli müdafileri tarafından ekte sunulan  kararın tercüme metninin bulunmadığı, bu haliyle AİHM'nin kararının hangi  başvuruya istinaden hangi suçlara yönelik, hangi kapsamda olduğu bilinemediğinden  söz konusu kararın hukuken denetime elverişli olmadığı anlaşılmıştır." ifadesine  yer verildi.

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