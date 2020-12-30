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Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 108 kişi hakkında Kobani iddianamesi

AA |  30 Aralık 2020 Çarşamba - 19:40 | Son Güncelleme : 30 12 2020 - 20:02

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.


Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim  2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu  şüpheliler hakkındaki soruşturma tamamlandı.
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca  hazırlanarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 27'si  tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüphelinin olduğu  öğrenildi.
  
İddianamede, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtili.
 
İddianamede tüm şüpheliler için, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü  bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere  çeşitli suçlardan ceza talep edildi.
 
Şüphelilerin ayrıca, "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na"  muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.
 
Soruşturmanın geçmişi
 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında arasında eski  HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 82 kişi hakkında 25 Eylül  2020'de gözaltı kararı çıkarmıştı.
 
Başsavcılıktan o gün yapılan yazılı açıklamada, "6, 7, 8 Ekim 2014  tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı  eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması,  kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş  başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın  organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb  üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok  sayıda çağrı yapıldığı" kaydedilmişti.
 
Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak  üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9  Ekim 2014'te barikatlar kurmak suretiyle yolların kesildiği, uzun namlulu silah,  molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına,  vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok  sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu  37 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilmişti.
 
Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 7 Ekim 2014'te işlenmeye  başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014'te de devam  ettiği aktarılan açıklamada, olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam  öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15  yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7  Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, 326 güvenlik görevlisi  ile 435 vatandaşın yaralandığı bildirilmişti.
 
Başsavcılığın soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları  Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da tutuklu bulunuyor.
 

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Kobani iddianame suç
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